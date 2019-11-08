lanphierdesi

Дизайн для тебя и всей твоей семьи :)
Привет! Меня зовут Катя, и я начинающий веб-дизайнер с высоким чувством ответственности 😎
Я могу помочь, если вам жизненно необходим:
• Адаптивный дизайн лендинга, интернет-магазина, сайта-визитки и т.д.;
• Дизайн мобильного приложения;
• Оформление социальных сетей.
Плюсы работы со мной:
+ Срыв сроков исключен. В случае внезапных проблем я обязательно предупреждаю об этом заказчика.
+ Адекватные цены. Дизайн сайтов и приложений от 6000₽. Работаю по предоплате 30%. Если дизайн не понравится — верну предоплату
+ Оперативность. Я онлайн почти 24/7, поэтому вам не придется долго ждать ответа на ваши сообщения.
Мое портфолио вы можете посмотреть тут: https://www.behance.net/lanphierdesign
Контакты для связи:
@iguodala9 (Telegram)
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