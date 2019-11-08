lanphierdesi

Дизайн для тебя и всей твоей семьи :)

Привет! Меня зовут Катя, и я начинающий веб-дизайнер с высоким чувством ответственности 😎

Я могу помочь, если вам жизненно необходим:

• Адаптивный дизайн лендинга, интернет-магазина, сайта-визитки и т.д.;

• Дизайн мобильного приложения;

• Оформление социальных сетей.

Плюсы работы со мной:

+ Срыв сроков исключен. В случае внезапных проблем я обязательно предупреждаю об этом заказчика.

+ Адекватные цены. Дизайн сайтов и приложений от 6000₽. Работаю по предоплате 30%. Если дизайн не понравится — верну предоплату

+ Оперативность. Я онлайн почти 24/7, поэтому вам не придется долго ждать ответа на ваши сообщения.

Мое портфолио вы можете посмотреть тут: https://www.behance.net/lanphierdesign

Контакты для связи:

vk.com/iggy9

@iguodala9 (Telegram)

[email protected]