Автор-журналист
https://www.chitalnya.ru/users/larissimo/ (рассказы, эссе, зарисовки)
http://www.proza.ru/avtor/larissimo1974 (рассказы)
http://www.city-news.ru/news/society/beskozyrka-prineset-udachu/ (новостной первополосный репортаж)
http://fermer.ru/news/23138 (местные власти)
http://yarcenter.ru/articles/society/zhitie-moe-obshchezhitie-13856/ (социалка)
http://shkolnie.ru/literatura/144873/index.html (коммерческое)
http://www.city-news.ru/news/society/predlagayu-lapu-i-serdtse/ (о приюте для животных)
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