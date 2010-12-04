Корпоратив, арбитраж, налоги и смежное. Работа с юрлицами и ИП. Опыт 7 лет.

Разовые услуги и абонентское обслуживание юрлиц и ИП в сфере корпоративного, арбитражного, налогового и иных смежных прав. Любые правовые вопросы функционирования субъектов предпринимательской деятельности. Удаленная работа, выезд в суды и госорганы. Портфолио и котакты: http://law-alexey.narod2.ru/. Стоимость (ориентировочно):

- консалтинг и правовые документы 500 руб/час, 1500 руб/день, 5000 руб/мес

- выезд, в т.ч. в суд - от 3500 руб

Опыт 7 лет