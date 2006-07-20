leaburn

E Belov leaburn

 
41 годРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Cоздание блога на сайте

    Здравствуйте ! Требуется создание дневника на сайте http://www.zvonareva.ru в русской и анг версии. Чтобы было специальное окно для добавления записей. Желательно показать примеры дневников....

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редактирвание флэшек без исходников

    $50

    Здравствуйте...мне требуется отредактирвать пару флэшек (добавление новых фотографий вмсесте с ссылками) Проблема заключается в том, что исходников у меня не имеется -(( - старый дизайнер куда-то пропал. Хочется услышать предложения вместе с ценой, т.к не знаю ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад