Здравствуйте...мне требуется отредактирвать пару флэшек (добавление новых фотографий вмсесте с ссылками) Проблема заключается в том, что исходников у меня не имеется -(( - старый дизайнер куда-то пропал. Хочется услышать предложения вместе с ценой, т.к не знаю ...