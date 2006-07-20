Здравствуйте ! Требуется создание дневника на сайте http://www.zvonareva.ru в русской и анг версии. Чтобы было специальное окно для добавления записей. Желательно показать примеры дневников....
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
17 лет назад
Здравствуйте ! Требуется создание дневника на сайте http://www.zvonareva.ru в русской и анг версии. Чтобы было специальное окно для добавления записей. Желательно показать примеры дневников....
Здравствуйте...мне требуется отредактирвать пару флэшек (добавление новых фотографий вмсесте с ссылками) Проблема заключается в том, что исходников у меня не имеется -(( - старый дизайнер куда-то пропал. Хочется услышать предложения вместе с ценой, т.к не знаю ...