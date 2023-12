НОВАКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Контактный телефон. +380 97 623 97 76 (моб)

e-mail: [email protected]

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ:

С 2003 года занимался педагогической работой в сфере преподавания иностранных языков (английский, французский), принимал участие в разработке методических проектов на разных стадиях, создании проверочных тестов для учащихся и их презентации. Имеет опыт перевода текстов для их дальнейшего использования в разработке тестовых заданий. Компетентен в анализе текстов.

Хорошее владение устным и письменным английским и французским языками. Безупречный уровень грамотности в письменном и устном русском и украинском языках.

Пользователь ПК (Microsoft Office, Internet applications, имеет домашний доступ к Интернету и ICQ).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Aвгуст’03 – Июнь’04

Сентябрь’04 – Март’05

Харьковская общеобразовательная школа № 172.

Учитель английского языка, учитель французского языка.

• Выполнял преподавательскую работу;

• Обрабатывал официальную документацию;

• Принимал участие в осуществлении методических исследований и создании методических разработок ;

• Презентовал результаты исследований на ежегодной «Педагогической ярмарке»;

• Создавал проверочные тестовые задания для учащихся.

Октябрь’03 – Октябрь’04

Газета «Объективно»

Автор кроссвордов и интеллектуально-развлекательных конкурсов.

• Создавал кроссворды и различные интеллектуально-развлекательные конкурсы.

Февраль’04 – по сегодняшний день

Частный переводчик на дому.

• Перевод по частным заказам.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2000-2005

Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды

Факультет иностранной филологии

Специальность: Педагогика и методика среднего образования. Английский язык. Французский язык. Зарубежная литература.

Имеет образовательно-квалификационный уровень «специалист».

2005-по сегодняшний день

Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды

Кафедра русской и мировой литературы

Аспирант

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:

Родился в 1984 году в Харькове. Не женат. Детей нет.

Англоязычный вариант

ALEXEY G. NOVAKOV

(Новаков Алексей Георгиевич)

Contact tel. +380 97 623 97 76 (mob)

e-mail: [email protected]

SUMMARY OF QUALIFICATIONS:

From 2003 executed pedagogical work in the sphere of foreign languages (English, French), has participated in different methodological researches, creation of new tests for students at the various stages and their presentation. Has experience in translation of texts for their further usage in tests-development. Competent in text-analysis.

Good command of written and spoken English and French. Impeccable grammatical correctness in written and spoken Russian and Ukrainian.

PC-user (Microsoft Office, Internet applications, has access to Internet and ICQ at home).

WORK EXPERIENCE:

Aug.’03 – Jun.’04

Sep.’04 – Mar.’05

Kharkov secondary school № 172.

English teacher, French teacher

• Executed pedagogical work;

• Dealt with official documents;

• Developed methodological researches and work-outs ;

• Prepared presentations of research results for the yearly “Pedagogical fair”;

• Created checking tests for students.

Oct.’03-Oct.”04

Newspaper “Ob’ektivno”.

Crosswords maker

• Crosswords making

Feb.’04 – till now

Freelance translator.

• Work with private orders.

EDUCATION:

2000-2005

Kharkov National Pedagogical University of G.S. Skovoroda

The Faculty of Foreign Philology

Speciality: English, French, Foreign Literature, Teaching

Has M.A. Degree

2005-till now

Kharkov National Pedagogical University of G.S. Skovoroda

The Chair of Russian and World Literature

Post-graduate student

PERSONAL DATA:

Born in 1984 in Kharkov, single, has no children.