ledianabel

Екатерина ledianabel

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Провизор, ответственная, образованная, коммуникабельная девушка ищет работу фрилансера

Телефон: +79787057389Датарождения: 26 марта1982 гЦель: Работать фармацевтом, карьерныйрост, фрилансер, копирайтер.Образование:Колледж НФаУ (Харьков, Украина),год окончания 2008,фармацевт, младший специалистНациональная Фармацевтическая Академия Украины (Харьков,Украина),               провизор,специалист,год окончания 2016Опытработы: C сентября 2012 года работаю заведующей в аптеке ООО «Фирма-Флора».С июля 2011 по апрель 2012 работала фармацевтом  первостольником, совмещая с должностьюзаведующей аптеки, ООО « Докфарм – Мед», ул. Пирогова 2б.С июля 2008 по июль 2011 работала фармацевтомпервостольником , МЧСП «Кентавр», ул. Карла-Маркса, 26.Специальныезнания: Свободно владею ПК, программа Братчик, интернет Опера,украинский язык, английский базовый,  имею водительские права с категорией"В"Обязательства: Умение работать с людьми, исполнительность,ответственность, готовность и желание к профессиональному обучению. Реализация

лекарственных препаратов, работа с имеющимися клиентами,  ведение документации, контроль сроковгодности,  приём, сортировка товара, набор текста. Личная характеристика: коммуникабельная,без вредных привычек, чистоплотна, пунктуальна, инициативна,  грамотно поставленаречь,  замужем.  Мама 2 детей. В настоящий момент нахожусь в декретном отпуске. 