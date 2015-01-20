ledianabel

Провизор, ответственная, образованная, коммуникабельная девушка ищет работу фрилансера

Телефон : +79787057389 Датарождения : 26 марта1982 г Цель : Работать фармацевтом, карьерныйрост, фрилансер, копирайтер. Образование: Колледж НФаУ (Харьков, Украина),год окончания 2008,фармацевт, младший специалистНациональная Фармацевтическая Академия Украины (Харьков,Украина), провизор,специалист,год окончания 2016 Опытработы : C сентября 2012 года работаю заведующей в аптеке ООО «Фирма-Флора».С июля 2011 по апрель 2012 работала фармацевтом первостольником, совмещая с должностьюзаведующей аптеки, ООО « Докфарм – Мед», ул. Пирогова 2б.С июля 2008 по июль 2011 работала фармацевтомпервостольником , МЧСП «Кентавр», ул. Карла-Маркса, 26. Специальныезнания : Свободно владею ПК, программа Братчик, интернет Опера,украинский язык, английский базовый, имею водительские права с категорией"В" Обязательства : Умение работать с людьми, исполнительность,ответственность, готовность и желание к профессиональному обучению. Реализация