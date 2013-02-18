Уважаемый работодатель!
Я благодарю Вас за интерес проявленный к моим услугам.
Могу Вас уверить, что опыт работы
бизнес-тренером и консультантом по программе УВКБ ООН,
после обучения курсу "Управленческого консалтинга" помогут мне оказать вам профессиональную консультацию
по вопросам управления бизнесом,
оптимизации бизнес-процессов,
повышению эффективности вашего бизнеса.
Опыт оценки бизнес-планов в международной организации Датский Совет по беженцам в качестве кредитного инспектора, позволят мне увидеть недостатки и исправить их в вашем бизнес- плане, а также развить наиболее успешные и акцентировать наиболее значимые аспекты вашего плана.
Возможно вам пригодится опыт руководства и реализации различных проектов, по управлению, автоматизации бизнеса, или IT-консалтинг.