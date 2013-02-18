Консалтинг, бизнес-планы, бюджеты проектов

Уважаемый работодатель!

Я благодарю Вас за интерес проявленный к моим услугам.

Могу Вас уверить, что опыт работы

бизнес-тренером и консультантом по программе УВКБ ООН,

после обучения курсу "Управленческого консалтинга" помогут мне оказать вам профессиональную консультацию

по вопросам управления бизнесом,

оптимизации бизнес-процессов,

повышению эффективности вашего бизнеса.

Опыт оценки бизнес-планов в международной организации Датский Совет по беженцам в качестве кредитного инспектора, позволят мне увидеть недостатки и исправить их в вашем бизнес- плане, а также развить наиболее успешные и акцентировать наиболее значимые аспекты вашего плана.

Возможно вам пригодится опыт руководства и реализации различных проектов, по управлению, автоматизации бизнеса, или IT-консалтинг.