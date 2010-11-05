У меня имеется: высшее филологическое образование, любознательность, желание работать.

У меня за плечами: университет, работа корректором, редактором, деятельность в рекламном агентстве, в женском онлайн-журнале.

У меня в голове: много мыслей, идей и слов.

Хочется добавить, что опыт работы корректором, редактором, копирайтером и рерайтером у меня есть. Если необходимо, могу предоставить примеры текстов. Но, к сожалению, вам придётся поверить мне на слово, что тексты действительно мои. Впрочем, одна из особенностей моей личности - это честность. А дальше - решать вам.