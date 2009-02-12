Разработка дизайна полиграфической продукции.
Фотосъемка (портетная, предметная и. т.п.) Опыт работы в полиграфии (издательство) - 1,5 года.
Образование - неполное высшее, полиграфическое производство, художественная школа. Образование - неполное высшее, полиграфическое производство, художественная школа.
Портфолио здесь http://www.fotoclub.info/profile/_le_/ и здесь: http://www.free-lancers.net/users/leliksoul
Портфолио
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