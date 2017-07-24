Елена Мирошниченко lena_miroshlena_mirosh
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Фирменный стиль нужен?
"Я - не волшебник! Я только учусь!"
Насмотрелась на тех, кто делает дизайн и во мне открылся талант.
Уже трем фирмам придумала фирменный стиль и они его утвердили.
Пока что оформлен только 1 кейс из 3-х (остальные 2 - в доработке)
Дайте мне шанс и я вам покажу, на что способна. В любом случае, вы ничего не потеряете! =-)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип "Brandtec"169 просмотров
- Кейс «Одзенка»158 просмотров