Фирменный стиль нужен?

"Я - не волшебник! Я только учусь!"

Насмотрелась на тех, кто делает дизайн и во мне открылся талант.

Уже трем фирмам придумала фирменный стиль и они его утвердили.

Пока что оформлен только 1 кейс из 3-х (остальные 2 - в доработке)

Дайте мне шанс и я вам покажу, на что способна. В любом случае, вы ничего не потеряете! =-)