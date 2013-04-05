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Константин
lenivec11
lenivec11
46 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Марина Филимонова
mimioka
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Исполнитель для создания рекламных картинок
Хорошая работа. Креативный подход и много идей. Надеюсь на сотрудничество в будущем. С уважением, Марина
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Отзывы заказчиков
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