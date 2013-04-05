lenivec11

Константин lenivec11

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

mimioka
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Исполнитель для создания рекламных картинок
Хорошая работа. Креативный подход и много идей. Надеюсь на сотрудничество в будущем. С уважением, Марина