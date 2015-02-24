Senior PHP Developer

Моя небольшая команда под моим четким руководством, выполнит проект любой сложности на PHP, включая если ваша идея весьма сырая, мы знаем чем ее можно наполнить. Занимаемся не только разработкой приложений с нуля, но также внедряем СЕО оптимизации, для вашего проекта и есть несколько специалистов middle уровня по cms разработкам и сборкам. Для моей команды важно не только быстро сделать проект, но самое главное, выполнить это качественно. Работаю с несколькими студиями и командами, поэтому не могу публиковать совместные работы в своем портфолио.

Небольшой список по специализации: