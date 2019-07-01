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Валерия
lerabelous18
lerabelous18
23 года
Украина
/
Одесса
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Студентка 3 курса МГУ (Одесса), специальность филология
Есть сертификат FCE уровня В2
Портфолио
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Статья про заработок написанием текстов
121 просмотр
Биография Берни Сандерса
81 просмотр
Рерайт статьей про образование
160 просмотров
Перевод разбора Google Pixel 3 XL
110 просмотров
Перевод разбора Samsung Galaxy S6
91 просмотр
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