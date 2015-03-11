Иванникова Валерия

22 года, родилась 22 марта 1992

+7 (702) 130-35-36

[email protected]

Гражданство: Казахстан

Образование

2008-2012

Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техник

программист.

Ключевые навыки

1С программирование Delphi7 MS Office компьютерная оргтехника

Дополнительная информация

Во время обучения в колледже подрабатывала оператором ПК (копии, распечатка, составление резюме, набор текста,

ламинирование документов).

Производственную и преддипломную практику проходила на предприятии - филиал

АО "НК" "КТЖ" "Защитинская дистанция сигнализации и

связи", на должности системный администратор.

А также, в целях самообучения практиковалась системотехником в

магазине компьютерной техники "Открытые технологии плюс"

С октября 2012 по август 2014, работала продавцом.

Сейчас изучаю 1С программирование.

Очень люблю читать