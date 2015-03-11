Иванникова Валерия
22 года, родилась 22 марта 1992
+7 (702) 130-35-36
Гражданство: Казахстан
Образование
2008-2012
Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техник
программист.
Ключевые навыки
1С программирование Delphi7 MS Office компьютерная оргтехника
Дополнительная информация
Во время обучения в колледже подрабатывала оператором ПК (копии, распечатка, составление резюме, набор текста,
ламинирование документов).
Производственную и преддипломную практику проходила на предприятии - филиал
АО "НК" "КТЖ" "Защитинская дистанция сигнализации и
связи", на должности системный администратор.
А также, в целях самообучения практиковалась системотехником в
магазине компьютерной техники "Открытые технологии плюс"
С октября 2012 по август 2014, работала продавцом.
Сейчас изучаю 1С программирование.
Очень люблю читать