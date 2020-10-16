lerajarosh

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Доброго времени суток всем,кто посетил мой аккаунт! Хочу вам немного рассказать о себе. Я специалист с большим опытом в сфере переводов. Владею несколькими языками,такими как русский,белорусский,украинский,английский,польский. Обучаюсь в Институте на специальности с уклоном на иностранные языки. Качественный и уникальный текст - это одна из составляющих моей работы. Специализируюсь с областями на различные темы : медицина,наука,юриспруденция, спорт, кулинария, туризм и путешествия. Подхожу к работе ответственно и выполняю всё согласно договоренности с заказчиком. Умею работать с большим объёмом информации.