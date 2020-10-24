lerock3

Валерия lerock3

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Высшее образование:

ЧНПУ, Филологический факультет, специализация: учитель украинского языка и литературы, редактор образовательных

изданий

Опыт работы:

  • Удаленная работа копирайтером на бирже etxt.ru и вне биржи с частными заказчиками;
  • Удаленная работа контент-менеджером (редактирование и размещение статей на платформе WordPress);
  • Удаленная работа редактором на бирже etxt.ru;
  • Удаленная работа ТЗ-мейкером (составление планов статей и ТЗ для автором);
  • Работа контент-менеджером интернет-магазина.