Высшее образование:
ЧНПУ, Филологический факультет, специализация: учитель украинского языка и литературы, редактор образовательных
изданий
Опыт работы:
- Удаленная работа копирайтером на бирже etxt.ru и вне биржи с частными заказчиками;
- Удаленная работа контент-менеджером (редактирование и размещение статей на платформе WordPress);
- Удаленная работа редактором на бирже etxt.ru;
- Удаленная работа ТЗ-мейкером (составление планов статей и ТЗ для автором);
- Работа контент-менеджером интернет-магазина.