Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Александр Лесков
leskoval00
leskoval00
33 года
Россия
/
Москва
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
andreybv
43 года
Украина
15 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
$9
10 баллов
6 лет назад
Необходимо из прайса сформировать файл для импорта товаров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар