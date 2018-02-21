letvinservice86

Александр letvinservice86

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Статистика товаров PHP(магазин цифровых товаров)

    Здравствуйте! Структура такая: Категория-Подкатегория-Субкатегория-Товары Нужно сделать таблицу статистики: Категория: Сколько всего продано/на продаже - товаров Подкатегория: Сколько всего продано/на продаже - товаров Субкатегория: ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Исправить ошибку в коде PHP

    Самописный скрипт на PHP, продает цифровые товары(текст) в админке товары добавляются по 1шт. Есть поле для массового добавления(Каждая новая строка-новый товар) но она не работает, надо поправить.

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Найти админку на сайте

    Приветствую! Дело в том что админка находилась по адресу site.ru/admin Папку admin переименовали, если возможно узнать ее новое название, то прошу помощи. Доступов к хостингу нет.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

karlossan
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Статистика товаров PHP(магазин цифровых товаров)
PHP
Оплата в срок, задачи в рамках договоренности. Рекомендую.
Отличный исполнитель, справился с задачей, был на связи, быстро реагировал на комментарии. Буду обращаться еще!
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