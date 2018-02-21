letvinservice86

Здравствуйте! Структура такая: Категория-Подкатегория-Субкатегория-Товары Нужно сделать таблицу статистики: Категория: Сколько всего продано/на продаже - товаров Подкатегория: Сколько всего продано/на продаже - товаров Субкатегория: ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Маленький самописный скрипт на PHP, по продаже электронных ключей, требуется дописать статистику, в которой будут отображаться кол-во оставшихся на продаже ключей в категориях и под категориях.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Самописный скрипт на PHP, продает цифровые товары(текст) в админке товары добавляются по 1шт. Есть поле для массового добавления(Каждая новая строка-новый товар) но она не работает, надо поправить.Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Скрипт отрабатывает коды WEX. Сейчас принимает и WEXUSD и WEXRUB нужно убрать WEXRUB оставить только WEXUSD Документация WEX https://wex.nz/tapi/docs Во вложении фаил в котором нужно исправитьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Дело в том что админка находилась по адресу site.ru/admin Папку admin переименовали, если возможно узнать ее новое название, то прошу помощи. Доступов к хостингу нет.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад