lex-naturalis

Очень огорчена, что я нарвалась на одного из худших авторов за всю историю своей работы работы в данной отрасли. Человек позиционировал себя юристом, но к сожалению юристом данный человек оказался только на словах. Работа сделана была не по методичке, задание проигнорировано, литература старая 1998,2004 и тд., хотя было указано в задании 2010-2013. Оригинальность совершенно не соответствовала требованиям. Попросила исправить, дала время, а в итоге получила все тоже самое практически, с той же низкой оригинальностью и примитивным текстом на уровне студента 1 курса, так как прочитав текст работы, я не увидела уровня юриста с 9 летним стажем работы как было указано в профиле автора. А пока писала отзыв оказалось, что это уже не Сизова Анастасия, 32 лет, Москва, а некая дама 40 лет. Исправлять отказалась.