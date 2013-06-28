Добро пожаловать на мою страницу! Я - Алексей. Занимаюсь созданием логотипов, баннеров и веб-сайтов. Мой опыт работы в сфере - 6 лет. За это мной время было выполнено более 100 проектов для заказчиков СНГ и ближнего зарубежья.
Как для специалиста для меня всегда важно совершенствоваться с каждой новой задачей и создавать не дизайн ради денег, а дизайн, который сможет приносить деньги. Поэтому на первом месте всегда максимальная отдача проекту, а также качественные и успешные продукты в результате работы.
Мой основной принцип во время разработки – видеть дизайн не только «глазами» дизайнера, но и обычного пользователя.
ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ У МЕНЯ:
1. Я уважаю Заказчика и его видение проекта.
2. Я не делаю работу,чтобы просто поскорее заработать денег. Я вкладываю частичку себя в каждый заказ.
3. У меня серьезный и ответственный подход к каждому проекту.
4. Я не срываю сроки. Если нужно больше времени, то говорю сразу.
5.У меня лояльная политика цен. Я могу пойти на уступки и их понизить, если это возможно(особенно в больших заказах).
6. Я консультирую и советую в процессе разработки проекта.
КАК Я РАБОТАЮ(дизайн):
1. Заполненный бриф или ваше ТЗ по проекту (бриф на дизайн при необходимости даю я).
2. Оценка объема работы, стоимости проекта и времени на выполнение.
3. Предоплата 50%.
4. Я делаю предварительный эскиз.
5. Эскиз дорабатывается по вашим замечаниям.
6. Остаток оплаты за проект.
7. Я отдаю вам готовый макет в PSD формате или AI, CDR (для векторной графики) со всеми необходимыми дополнениями.
ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ:
1. Проекты вроде "тут нужно сайтик очень красивый сделать, работы на 15 мин. где-то".
2. Заказы, которые без ТЗ, и которые заказчик хочет в двух словах объяснить по скайпу.
3. Проекты, которые заказываются через десять посредников.
4. Заказы, которые обсуждаются не заказчиком, а "целым колхозом"
5. Проекты, которым заказчик не может уделить должное время и считает, что исполнитель может ожидать его решения целый месяц.
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙНА:
Главная сайта - от 80$
Внутренняя сайта - от 20$
Логотип - от 30$
Баннер - от 30$
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ "САЙТА ПОД КЛЮЧ":
Wordpress - от 100$
Верстка - от 10$
Оплата: Privat24, Webmoney