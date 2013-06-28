Веб-дизайн, дизайн логотипов, баннеров, сайты "под ключ"

Добро пожаловать на мою страницу! Я - Алексей. Занимаюсь созданием логотипов, баннеров и веб-сайтов. Мой опыт работы в сфере - 6 лет. За это мной время было выполнено более 100 проектов для заказчиков СНГ и ближнего зарубежья.

Как для специалиста для меня всегда важно совершенствоваться с каждой новой задачей и создавать не дизайн ради денег, а дизайн, который сможет приносить деньги. Поэтому на первом месте всегда максимальная отдача проекту, а также качественные и успешные продукты в результате работы.

Мой основной принцип во время разработки – видеть дизайн не только «глазами» дизайнера, но и обычного пользователя.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ У МЕНЯ:

1. Я уважаю Заказчика и его видение проекта.

2. Я не делаю работу,чтобы просто поскорее заработать денег. Я вкладываю частичку себя в каждый заказ.

3. У меня серьезный и ответственный подход к каждому проекту.

4. Я не срываю сроки. Если нужно больше времени, то говорю сразу.

5.У меня лояльная политика цен. Я могу пойти на уступки и их понизить, если это возможно(особенно в больших заказах).

6. Я консультирую и советую в процессе разработки проекта.

КАК Я РАБОТАЮ(дизайн):

1. Заполненный бриф или ваше ТЗ по проекту (бриф на дизайн при необходимости даю я).

2. Оценка объема работы, стоимости проекта и времени на выполнение.

3. Предоплата 50%.

4. Я делаю предварительный эскиз.

5. Эскиз дорабатывается по вашим замечаниям.

6. Остаток оплаты за проект.

7. Я отдаю вам готовый макет в PSD формате или AI, CDR (для векторной графики) со всеми необходимыми дополнениями.

ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ:

1. Проекты вроде "тут нужно сайтик очень красивый сделать, работы на 15 мин. где-то".

2. Заказы, которые без ТЗ, и которые заказчик хочет в двух словах объяснить по скайпу.

3. Проекты, которые заказываются через десять посредников.

4. Заказы, которые обсуждаются не заказчиком, а "целым колхозом"

5. Проекты, которым заказчик не может уделить должное время и считает, что исполнитель может ожидать его решения целый месяц.

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙНА:

Главная сайта - от 80$

Внутренняя сайта - от 20$

Логотип - от 30$

Баннер - от 30$

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ "САЙТА ПОД КЛЮЧ":

Wordpress - от 100$

Верстка - от 10$

Оплата: Privat24, Webmoney