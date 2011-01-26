Специалист с высшим образованием. Диплом МГТУ им. Н.Э.Баумана по специальности инженер-системотехник.

Работал в г. Москва в "Аквилон" (центр фотохимии) в группе программистов по разработке ПО для научного оборудования. Занимался базами данных и созданием отчетов в среде Delphi.

Работал в г. Калуга в ИРА "Ваш Дом" дизайнером 3D моделлером. Выполнял заказы на дизайн и допечатную подготовку печатной продукции, разработку презентаций, 3D моделирование и интерьеры.

Работал сначала на калужской мебельной фабрике инженером-конструктором, потом в "Серви" конструктором-дизайнером по корпусной мебели.

Имею хорошую практику по дизайн проектам квартир и торговых помещений, чем и занимаюсь до сих пор.

В данный момент работаю инженером-дизайнером в ПИ8-плюс (организация при проектном институте №8) в отделе оперативной полиграфии. Параллельно преподаю 3D Studio MAX в учебном центре "Формула" по лично разработанной программе.

Владею: 3D Studio MAX, AutoCAD, Solid Works, Photoshop, Illustrator, ImageReady, GoLive, Corel Draw, Photo-paint, Macromedia Flash, Delphi.

Кентакты: e-mail: [email protected]

icq: 329-859-128