lg_ivanova

Специализация: Английский язык - технический перевод; тематика: механика, морская техника, строительство.

Образование:

В Июне 2006 г. окончила Балтийский Государственный Технический Университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург), специальность - инженер-конструктор.

В Январе 2006 г. окончила программу «Практический Английский язык» в Лингвистическом центре Российского Государственного Педагогического Университета имени А.И. Герцена.

В 2005 г. окончила международную образовательную программу “Masters of Business Administration and Engineering” (БГТУ «Военмех» совместно с Высшей школой бизнеса при университете г. Будо, Норвегия).

Опыт работы: Октябрь 2004 – Ноябрь 2005: Внештатный переводчик в ЗАО «Элерон-ЛДМ» (сфера деятельности фирмы – выполнение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ); в мои обязанности входил письменный перевод (техническая документация, контракты, переписка) и устный перевод (последовательный и синхронный).

Средний срок выполнения перевода: 1 страница (1800 знаков с пробелами) в 1,5 часа (простой текст).

Личные качества:

o Коммуникабельность

o Аналитический склад ума

o Оперативность

o Умение работать с большими объемами информации

o Обучаемость

o Инициативность

o Дипломатичность в общении