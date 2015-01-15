Занятость : частичная занятость, проектная работа

График работы : не полный день, удаленная работа

Опыт работы: 4 года 5 месяцев

Январь 2012 — настоящее время (3 года 1 месяц)

Россия, г.Уфа

Главный специалист

- Анализ предложений подразделений о разработке продуктов.

- Разработка и внедрение новых продуктов.

- Модификация существующих продуктов

- Постановка задач для IT-подразделений

- Тестирование произведенных доработок и контроль их внедрения

- Подготовка документации по вопросам использования программных комплексов

- Участие в доработках тарифов на продукты Банка

- Консультация пользователей по вопросам технологии предоставления продуктов

- Анализ проблем и ошибок, возникающих в работе функционала и дальнейшая постановка

задач по их устранению IT-подразделениям

- Подготовка бизнес-требований для проекта замены основной банковской системы.

- Постановка задач по расширению функционала банковских платежных терминалов.

- Сопровождение систем срочных переводов (Золотая Корона, Юнистрим, Anelik,

Western Union, MoneyGram, Contact). Постановка задач на доработку ПО при изменениях

в системах, тестирование выполненных доработок.

- Постановка задач по взаимодействию с внешними Интеграторами. А так же дальнейшее

сопровождение приема платежей в их пользу.

Январь 2012 - февраль 2014 работа на должности ведущего специалиста. С марта

2014 переведена на должность главного специалиста.

Август 2011 — Январь 2012 (6 месяцев)

Россия. г.Уфа

Специалист ипотечного отдела

- Консультация клиентов по продукту6 ипотека с использованием средств материнского капитала

- Ведение досье клиента

- Инициация райтинга клиента

- Составление кредитного договора

- Сопровождение клиента при выдаче денег

- Дальнейшая консультация клиента до момента перечисления средств материнского

капитала ПФР

Февраль 2010 — Декабрь 2010 (11 месяцев)

Россия, г. Уфа

Специалист - агент по продаже и продвижению банковских продуктов (Частичная занятость)

- консультирование клиентов по банковским продуктам;

- поиск и привлечение новых клиентов;

- прием и проверка правильности документов клиента

Образование : высшее

Уфимский государственный авиационный технический университет, Россия, г.Уфа

2006 - 2011 год

Факультет информатики и робототехники, Прикладная информатика в экономике

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Навыки

AllFusion ERwin Data Modeler BPWin Lotus Retail Постановка задач разработчикам Тестирование пользовательского интерфейса

Дополнительная информация

Личный опыт кредитования, успешное привлечение клиентов и продвижение банковского продукта, консультация клиентов по банковским продуктам

(кредитные карты, кредиты, депозиты, ипотека), работа с кредитными заявками, оформление

кредитной документации

Прохождение тренингов по активным продажам, "холодным" звонкам

Знание основ бухгалтерского учета

Разработка методических документов, инструкций для пользователей

Знание банковских технологий (постановка задач, разработка, сопровождение) и продуктов

банка

Отсутствие вредных привычек

Готова к командировкам и ненормированному графику работы

Личные качества: ответственная, инициативная, исполнительная, коммуникабельная,

целеустремленная