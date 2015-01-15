Занятость: частичная занятость, проектная работа
График работы: не полный день, удаленная работа
Опыт работы: 4 года 5 месяцев
- Январь 2012 — настоящее время (3 года 1 месяц)
Главный специалист
- Анализ предложений подразделений о разработке продуктов.
- Разработка и внедрение новых продуктов.
- Модификация существующих продуктов
- Постановка задач для IT-подразделений
- Тестирование произведенных доработок и контроль их внедрения
- Подготовка документации по вопросам использования программных комплексов
- Участие в доработках тарифов на продукты Банка
- Консультация пользователей по вопросам технологии предоставления продуктов
- Анализ проблем и ошибок, возникающих в работе функционала и дальнейшая постановка
задач по их устранению IT-подразделениям
- Подготовка бизнес-требований для проекта замены основной банковской системы.
- Постановка задач по расширению функционала банковских платежных терминалов.
- Сопровождение систем срочных переводов (Золотая Корона, Юнистрим, Anelik,
Western Union, MoneyGram, Contact). Постановка задач на доработку ПО при изменениях
в системах, тестирование выполненных доработок.
- Постановка задач по взаимодействию с внешними Интеграторами. А так же дальнейшее
сопровождение приема платежей в их пользу.
Январь 2012 - февраль 2014 работа на должности ведущего специалиста. С марта
2014 переведена на должность главного специалиста.
- Август 2011 — Январь 2012 (6 месяцев)
Специалист ипотечного отдела
- Консультация клиентов по продукту6 ипотека с использованием средств материнского капитала
- Ведение досье клиента
- Инициация райтинга клиента
- Составление кредитного договора
- Сопровождение клиента при выдаче денег
- Дальнейшая консультация клиента до момента перечисления средств материнского
капитала ПФР
- Февраль 2010 — Декабрь 2010 (11 месяцев)
Специалист - агент по продаже и продвижению банковских продуктов (Частичная занятость)
- консультирование клиентов по банковским продуктам;
- поиск и привлечение новых клиентов;
- прием и проверка правильности документов клиента
Образование: высшее
Уфимский государственный авиационный технический университет, Россия, г.Уфа
2006 - 2011 год
Факультет информатики и робототехники, Прикладная информатика в экономике
Ключевые навыки
- Знание языков
Английский — базовые знания
- Навыки
Дополнительная информация
Личный опыт кредитования, успешное привлечение клиентов и продвижение банковского продукта, консультация клиентов по банковским продуктам
(кредитные карты, кредиты, депозиты, ипотека), работа с кредитными заявками, оформление
кредитной документации
Прохождение тренингов по активным продажам, "холодным" звонкам
Знание основ бухгалтерского учета
Разработка методических документов, инструкций для пользователей
Знание банковских технологий (постановка задач, разработка, сопровождение) и продуктов
банка
Отсутствие вредных привычек
Готова к командировкам и ненормированному графику работы
Личные качества: ответственная, инициативная, исполнительная, коммуникабельная,
целеустремленная