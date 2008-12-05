Опыт работы: журналист - ведущая программ на радиостанции, копирайтер в ИТ-компании, заместитель редактора глянцевого журнала.

Полезные навыки:

Дикторский – озвучивание аудио и видео роликов, проведение шоу на сцене и в радиоэфире;

Журналистский - подготовка и проведение интервью, опросов, репортажей, написание и редактирование статей разной тематической направленности, сбор и систематизация информации, работа с различными источниками данных;

Копирайт – рекламные тексты для роликов, буклетов, слоганы и девизы;

Основы PR - пресс-релизы, сообщения для СМИ, контент-анализ, позиционирование и инструменты связи с общественностью.

Административный – координация движения информационных потоков, организация обсуждения качества отредактированного материала, анализ основных тенденций на рынке печатных изданий.

Образование: Донецкий Национальный Университет, математический факультет,

кафедры функционального анализа, дифференциальных уравнений,

специальность: математик, преподаватель математики и информатики

Дополнительные умения:

OC Windows, Linux – пользователь

английский язык – чтение, перевод

Увлечения: литература, мода, искусство, Интернет, здоровый образ жизни