Опыт работы: журналист - ведущая программ на радиостанции, копирайтер в ИТ-компании, заместитель редактора глянцевого журнала.
Полезные навыки:
Дикторский – озвучивание аудио и видео роликов, проведение шоу на сцене и в радиоэфире;
Журналистский - подготовка и проведение интервью, опросов, репортажей, написание и редактирование статей разной тематической направленности, сбор и систематизация информации, работа с различными источниками данных;
Копирайт – рекламные тексты для роликов, буклетов, слоганы и девизы;
Основы PR - пресс-релизы, сообщения для СМИ, контент-анализ, позиционирование и инструменты связи с общественностью.
Административный – координация движения информационных потоков, организация обсуждения качества отредактированного материала, анализ основных тенденций на рынке печатных изданий.
Образование: Донецкий Национальный Университет, математический факультет,
кафедры функционального анализа, дифференциальных уравнений,
специальность: математик, преподаватель математики и информатики
Дополнительные умения:
OC Windows, Linux – пользователь
английский язык – чтение, перевод
Увлечения: литература, мода, искусство, Интернет, здоровый образ жизни