Юрист, консультант

Начальник юридического отдела (один подчиненный)с 10.2014 по 05.2015 (7 месяцев)ООО «Луцккондитер» (производство, розничная торговля)- Разработка положений об отделах, стратегии развития, должностных инструкций, методических рекомендаций по проверкам и контроля;- Разработка договоров маркетинга, предоставления услуг, перевозок, договоров ГПХ;- Претензионно-договорная работа;- Консультирование работников по вопросам соблюдения законодательства, личным вопросам;- Работа с контролирующими органами по вопросам налогового законодательства, в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, по вопросам охраны труда и трудового законодательства;- Разработка положений по вопросам конфиденциальной информации и коммерческой тайны;- Разработка коллективного договора и его утверждение;- Работа по вопросам интеллектуальной собственности;- Выполнение отдельных поручений руководства.Начальник юридического отдела (два подчиненных)с 11.2011 по 10.2014 (2 года 11 месяцев)ООО «Премиум-Сервис ЛТД» (Перевозка)Работа по заключению договоров и исполнения договоровКадровое делопроизводство (начиная от поиска кадров к выдаче трудовой книжки, консультирование)Делопроизводство (прием входящей - исходящей документации, контроль за выполнением поручений, ведения электронного документооборота).Охрана труда (полное укомплектование документацией и текущий контроль)Работа с контролирующими органами и государственной исполнительной службойПравовое обеспечение деятельности предприятияПредупреждение нарушенийРабота с персоналом (инспектор по кадрам по совместительству)Выполнение обязанностей инспектора по кадрам (штат 45 чел.)Заведующий юридическим сектором (контроль за работой управления с точки зрения соблюдения законодательства)с 04.2005 по 05.2010 (5 лет 1 месяц)Управление по делам защиты прав потребителей в Волынской области (государственная служба)- Рассмотрение обращений граждан (ежедневный, участие в судебных заседаниях на стороне потребителей - консультации провожу до сих пор);- Проведение плановых и внеплановых проверок (повышенной сложности);- Представительство в судах;- Систематизация и анализ законодательства (ежедневный);- Контроль внутренних документов на предмет их соответствия нормативно-правовым актам;- Работа с правоохранительными органами;- Предоставление консультаций и разъяснений субъектам хозяйствования- Член экспертной комиссии по уничтожению документов;- Составления, согласования и утверждения номенклатуры дел;- Работа со СМИ (интервью, участие в прямых эфирах).