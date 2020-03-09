lidiagelbert20

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Здравствуйте, я начинающий фрилансер. Разбираюсь в Adobe Premier Pro. Прошла курс журналистики, пишу статьи на абсолютно разные темы. Мои статьи уникальны и с первых строк захватывают читателей. Также знаю несколько языков: английский, русский, украинский, польский, немецкий. Могу перевести текст и сделать художественный перевод. Имею опыт в создании бизнес-планов. Занимаюсь продвижением профилей в инстаграм.