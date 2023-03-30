lilianashv

Качественная верстка сайтов
Более 2-х лет коммерческого опыта в веб-разработке.
Умения, навыки:
- HTML, CSS(SCSS), JavaScript, JQuery
- работаю по макетам с Figma, Zeplin, Adobe Photoshop, AdobeXD
- Адаптивная, отзывчивая верстка под любые устройства
- Валидный код
- Кроссбраузерность
- Ответственность и внимательность к деталям
Примеры работ:
http://digitalline.napervoy.ru/
https://agcsoft.com/https://dragoncen.com/
https://liliyashvets.github.io/Japan/
https://liliyashvets.github.io/surf/app/
Телеграм: @liliana_sh
Email: [email protected]