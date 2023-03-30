lilianashv

Качественная верстка сайтов

Более 2-х лет коммерческого опыта в веб-разработке.

Умения, навыки:

- HTML, CSS(SCSS), JavaScript, JQuery

- работаю по макетам с Figma, Zeplin, Adobe Photoshop, AdobeXD

- Адаптивная, отзывчивая верстка под любые устройства

- Валидный код

- Кроссбраузерность

- Ответственность и внимательность к деталям

Примеры работ:

https://crackeracademy.org/

https://www.otpusk.com/

http://digitalline.napervoy.ru/

https://agcsoft.com/https://dragoncen.com/

https://liliyashvets.github.io/Japan/

https://liliyashvets.github.io/surf/app/

Телеграм: @liliana_sh

Email: [email protected]