lilija555555

МОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ТОМ, ЧТО Я ВСЕГДА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ В СРОК, А О ЦЕНЕ СО МНОЙ ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ.
Высшее образование: 2006-2011 - Прикарпатський Национальный Университет,
факультет романо-германской филологии,
специальность – английский язык и мировая литература, стационар.
Диплом специалиста.
С 2010 года занимаюсь частной переводческой и преподавательской деятельностью.
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Украинский – родной
• Английский – свободно
• Немецкий – базовые знания
Направления перевода:
английский – русский, русский - английский
английский – украинский, украинский – английский
русский - украинский, украинский - русский
КАК ФИЛОЛОГ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И В ДУШЕ, ГАРАНТИРУЮ ГРАММАТИЧЕСКИ, ОРФОГРАФИЧЕСКИ, СТИЛИСТИЧЕСКИ И ПУНКТУАЦИОННО-ГРАМОТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ.
2. Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь ПК и Internet
• Microsoft Office
• высокая скорость набора
Направленность и опыт перевода:
• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;
• технические переводы ( физика,юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика, астрономия);
• деловая корреспонденция;
• научно-популярная литература;
• публицистика;
• документация;
• перевод художественной литературы;
УЖ ЕСЛИ БЕРУСЬ ЗА ЧТО-ТО, ТО ВЫПОЛНЯЮ РАБОТУ ОПЕРАТИВНО, КАЧЕСТВЕННО, СКУРПУЛЕЗНО, ДО КОНЦА И В СРОК.ПЕРЕВОДЫ: ENG/RUS/UKR
• экономика, финансы, инвестиции
• маркетинг, реклама, менеджмент
• интернет, ПО
• контракты, уставы и другие юр. документы
• техническая документация
• клинические исследования
• большой опыт перевода статей, публикаций, обзоров, докладов по различным тематикам
Владею свободно английским, разговорным немецким.
Образование: школа с углубленным изучением англ. яз., университет, факультет Иностранных Языков, специальность: английский и немецкий языки.