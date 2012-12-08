lilija555555

Специализация: Переводы / Художественный перевод

МОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ТОМ, ЧТО Я ВСЕГДА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ В СРОК, А О ЦЕНЕ СО МНОЙ ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ.

Высшее образование: 2006-2011 - Прикарпатський Национальный Университет,

факультет романо-германской филологии,

специальность – английский язык и мировая литература, стационар.

Диплом специалиста.

С 2010 года занимаюсь частной переводческой и преподавательской деятельностью.

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Украинский – родной

• Английский – свободно

• Немецкий – базовые знания

Направления перевода:

английский – русский, русский - английский

английский – украинский, украинский – английский

русский - украинский, украинский - русский

КАК ФИЛОЛОГ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И В ДУШЕ, ГАРАНТИРУЮ ГРАММАТИЧЕСКИ, ОРФОГРАФИЧЕСКИ, СТИЛИСТИЧЕСКИ И ПУНКТУАЦИОННО-ГРАМОТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ.

2. Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь ПК и Internet

• Microsoft Office

• высокая скорость набора

Направленность и опыт перевода:

• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;

• технические переводы ( физика,юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика, астрономия);

• деловая корреспонденция;

• научно-популярная литература;

• публицистика;

• документация;

• перевод художественной литературы;

УЖ ЕСЛИ БЕРУСЬ ЗА ЧТО-ТО, ТО ВЫПОЛНЯЮ РАБОТУ ОПЕРАТИВНО, КАЧЕСТВЕННО, СКУРПУЛЕЗНО, ДО КОНЦА И В СРОК.ПЕРЕВОДЫ: ENG/RUS/UKR

• экономика, финансы, инвестиции

• маркетинг, реклама, менеджмент

• интернет, ПО

• контракты, уставы и другие юр. документы

• техническая документация

• клинические исследования

• большой опыт перевода статей, публикаций, обзоров, докладов по различным тематикам

Владею свободно английским, разговорным немецким.

Образование: школа с углубленным изучением англ. яз., университет, факультет Иностранных Языков, специальность: английский и немецкий языки.