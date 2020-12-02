liliya_lepeho

Здраствуйте, я давно начала редактировать фотографии и вроде не плохо выходит. Хочу предложить вам свои услуги в качестве редактора ваших фото для инстаграмма) имею собственные прессеты, потому ваша лента будет смотреться превосходно. Так же хорошо умею обрабатывать видео (короткие) или же для ленты или для истории. могу работать сторисмейкером, для меня это что-то новое, потому оплата будет очень символичной. Если вас это заинтересовало. жду ваши заявки в сообщения, там мы уже договоримся, что и как дальше))