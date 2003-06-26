Буду вашим дизайнером!
Приятно познакомиться! Я начинающий дизайнер, работаю в Figma (в основном) и в Photoshop.
Сделаю дизайн сайта, интернет-магазина, визитку, лендинг или любой другой вариант оформления проекта для личных целей или бизнеса.
Все правки сделаю бесплатно!
Я получаю образование редактора, так что вы можете быть уверены, что мимо меня не пройдут никакие опечатки или грамматические ошибки. Если ваш заказ связан с английским языком, в этом я тоже разбираюсь — уровень С2 : )
Мои контактные данные:
- Telegram — https://t.me/liliya_lipskaya
- Viber — +375 33 360 62 95
- Почта — [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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