Буду вашим дизайнером!

Приятно познакомиться! Я начинающий дизайнер, работаю в Figma (в основном) и в Photoshop.

Сделаю дизайн сайта, интернет-магазина, визитку, лендинг или любой другой вариант оформления проекта для личных целей или бизнеса.

Все правки сделаю бесплатно!

Я получаю образование редактора, так что вы можете быть уверены, что мимо меня не пройдут никакие опечатки или грамматические ошибки. Если ваш заказ связан с английским языком, в этом я тоже разбираюсь — уровень С2 : )

Мои контактные данные:

Telegram — https://t.me/liliya_lipskaya

Viber — +375 33 360 62 95

Почта — [email protected]

Принимаю оплату на QIWI — 375333606295, но можем рассмотреть и другие способы оплаты.