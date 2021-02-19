Лилия Шарафеева lilostanovitelilostanovite
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Здравствуй, дорогой друг! Здесь фото/видеомейкинг с душой!
Если тебе нужен видеоролик/фотосет для себя или твоего бизнеса/монтаж видео/ретушь и цветокоррекция фото в формате RAW/помощь в написании сценария или статьи, то ты оказался там, где надо! Меня зовут Лилия, но ты можешь звать меня на помощь, ведь я работаю в сфере медиа уже больше 3 лет, а в творчестве - больше 6!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Художественная съемка для Вас и Вашего бизнеса!46 просмотров