Опыт работы 1.5 года
Ключевые навыки:
Проектирование удобных веб-интерфейсов и мобильных приложений
Понимание типографики
Понимание колористики
Работа с модульными сетками
Дизайн любых типов сайтов
Разработка идей для интерфейсов
Создание интерактивных прототипов
Создание дизайна мобильных приложений
Интерфейсная анимация
Владею инструментами:
Figma
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
Портфолио
- Doctor's app24 просмотра
- Healthy dashboard16 просмотров
- Medical clinic16 просмотров
- Hookah landing page19 просмотров