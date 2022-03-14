lilyashuk1

Лилия Клинцова lilyashuk1

 
26 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Опыт работы 1.5 года

Ключевые навыки:

Проектирование удобных веб-интерфейсов и мобильных приложений

Понимание типографики

Понимание колористики

Работа с модульными сетками

Дизайн любых типов сайтов

Разработка идей для интерфейсов

Создание интерактивных прототипов

Создание дизайна мобильных приложений

Интерфейсная анимация

Владею инструментами:

Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Дизайн мобильного приложенияFigmaIllustratorPhotoshopAfter Effects
Портфолио