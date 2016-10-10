Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов. Адаптивный дизайн.

Резюме:

Профессиональные навыки работы в графических редакторах (Adobe Photoshop, Adobe IIIustrator, Corel Draw);

Навыки HTML CSS верстки;

Понимание основ Usability и UX-design;

Высшее образование по специальности: Программирование. Web-дизайн;

Направленность на современные европейские тенденции в дизайне.

Как происходит работа:

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)

2. Создание прототипов (главной + второстепенных страниц)

3. Утверждение

4. Создание дизайна

5. Утверждение

6. Создание дизайна второстепенных страниц

7. Оплата

8. После оплаты высылаю исходники

В моих работах главное: простота взаимодействия пользователя с интерфейсом, приятные гармоничные цветовые решения, оправданный минимализм, акцентирование внимание на главной теме сайта/приложения.

3 ГОДА РАБОТЫ В СФЕРЕ.