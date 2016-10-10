Резюме:
Профессиональные навыки работы в графических редакторах (Adobe Photoshop, Adobe IIIustrator, Corel Draw);
Навыки HTML CSS верстки;
Понимание основ Usability и UX-design;
Высшее образование по специальности: Программирование. Web-дизайн;
Направленность на современные европейские тенденции в дизайне.
Как происходит работа:
1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)
2. Создание прототипов (главной + второстепенных страниц)
3. Утверждение
4. Создание дизайна
5. Утверждение
6. Создание дизайна второстепенных страниц
7. Оплата
8. После оплаты высылаю исходники
В моих работах главное: простота взаимодействия пользователя с интерфейсом, приятные гармоничные цветовые решения, оправданный минимализм, акцентирование внимание на главной теме сайта/приложения.
3 ГОДА РАБОТЫ В СФЕРЕ.