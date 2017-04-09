lina_palia1996

Переводы с / на арабский язык, английский язык

Образование

Минский государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь

Колледж Султана Кабуса,Оман

Я начинающий фрилансер

С чем в основном я работаю?

Перевод тексты общей тематики, субтитры ( с/на английский язык). Перевод личных документов, технический и другой тематики(с/на арабский язык). Так же с радостью делаю полный перевод сайтов (английский, арабский).

Какова моя скорость работы? Скорость моей работы зависит от объёма и сложности текста.

В каком виде я предоставляю готовую работу?В любом письменном виде.

Если у вас есть вопросы, можете задать их по почте: [email protected]