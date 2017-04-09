lina_palia1996

Переводы с / на арабский язык, английский язык
Образование
Минский государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь
Колледж Султана Кабуса,Оман
Я начинающий фрилансер
С чем в основном я работаю?
Перевод тексты общей тематики, субтитры ( с/на английский язык). Перевод личных документов, технический и другой тематики(с/на арабский язык). Так же с радостью делаю полный перевод сайтов (английский, арабский).
Какова моя скорость работы? Скорость моей работы зависит от объёма и сложности текста.
В каком виде я предоставляю готовую работу?В любом письменном виде.
Если у вас есть вопросы, можете задать их по почте: [email protected]
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