Юридические услуги

Я - юрист с большим стажем работы на предприятиях, в юридических фирмах. Моя специализация - хозяйственное, корпоративное, гражданское право и процесс. Я занимаюсь составлением любых видов договоров, контрактов, соглашений; процессуальных документов: исков, апелляционных и кассационных жалоб, претензий, писем, заявлений; корпоративных документов: уставов, протоколов собрания учредителей (акционеров, пайщиков). Также я качественно и полно предоставляю любые юридические консультации в сфере трудового, гражданского, хозяйственного, авторского, наследственного права. Кроме этого, я являюсь действующим адвокатом и имею право представлять Ваши интересы в судах любой юрисдикции.