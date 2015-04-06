Здравствуйте! По специальности я художник-иллюстратор. Также занимаюсь графическим дизайном и копирайтингом. Работу выполняю всегда в срок, ответственна, с творческим подходом и постоянным стремлением к совершенству.
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Портфолио
- Натюрморт150 просмотров
- Карта Дама черви536 просмотров
- .165 просмотров
- .134 просмотра
- Греческий натюрморт158 просмотров
- .148 просмотров
- .147 просмотров
- Пионы122 просмотра
- .122 просмотра
- Портрет Айседоры Дункан208 просмотров