lisa_dar

Лиза lisa_dar

 
32 годаРоссия/Казань
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Здравствуйте! По специальности я художник-иллюстратор. Также занимаюсь графическим дизайном и  копирайтингом.   Работу выполняю всегда в срок, ответственна, с творческим подходом и постоянным стремлением к совершенству.

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