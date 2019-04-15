Дизайн сайтов, обработка фото и слайд шоу из ваших фото и видео.

Веб-дизайн для меня это не просто способ существования, это то, чем я дышу, поэтому в каждый проект я вкладываю душу.

Чем могу быть полезной: Дизайн соцсетей, банеров, сайтов.Обработка фото различными стилями,ретушь,замена фона,открытки,коллажи, реставрация и многое другое.

Открыта к сотрудничеству,

пишите, обсудим детально Ваш проект :)

e-mail: [email protected]