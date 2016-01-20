liska

Алла liska

 
43 годаРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

высшее образование по специальности "прикладная математика и информатика". Художественная школа. опыт работы 11 лет на данный момент.

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