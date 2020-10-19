lissogorivan

Motion design, Видеограф

Здравствуйте, меня зовут Иван, живу в спб, прекрасно знаю After Effects как Adobe Premiere Pro, Photoshop, Illustrator и Cinema 4D.Есть опыт в анимации, персонажки. Долгое время делал графику для музыкальных клипов, также для хоккейных матчей и соц сетей. в целом опыт работы с графикой более 3х лет. Часть работ есть в моем инстаграме, если нужно могу еще больше скинуть уже вам лично. Сделаю для вас от графики для рекламы до монтажа видео. Пишите свои пожелания по заказу, сделаю быстро и качественно. Ссылка на мое портфолио https://drive.google.com/file/d/1hicmb0KQj716hh5WJdKW1rqLM7deqndK/view?usp=sharing (шоурил)