lizecopydid

Сергей Старинов lizecopydid

 
26 летРоссия/Петрозаводск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Фрилансер, у которого не пропадает интернет)

Вы только представьте, я из тех фрилансеров, у которых не выключается свет, не пропадает интернет и прочее) 

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