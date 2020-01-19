Сергей Старинов lizecopydidlizecopydid
26 летРоссия/Петрозаводск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Фрилансер, у которого не пропадает интернет)
Вы только представьте, я из тех фрилансеров, у которых не выключается свет, не пропадает интернет и прочее)
Напиши мне и я продам твой товар или услугу)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Продающий текст для репетитора105 просмотров
- Создание сайта191 просмотр
- Как заработать в интернете111 просмотров
- ПСИХОЛОГИЯ108 просмотров
- CRM99 просмотров
- E-MAIL РАССЫЛКА73 просмотра
- Продающий отзыв115 просмотров