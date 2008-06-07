ICQ для связи - 425505175
1 место в конкурсе на разработку логотипа для компании «Италайт». http://italight.ru
Победы в тендерах на разработку логотипов:
Старк
Отра
ББП
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