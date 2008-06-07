lja

Алексеева Вера lja

 
42 годаРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

ICQ для связи - 425505175

1 место в конкурсе на разработку логотипа для компании «Италайт». http://italight.ru

Победы в тендерах на разработку логотипов:

Старк

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