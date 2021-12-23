lmet

Дьяков lmet

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Линия металла

ООО Линия Металла - фирма по продаже строительного, нержавеющего, цветного (алюминий, бронза, медь) металлопроката. Работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

https://linemet.ru/

  • Бухгалтерские услуги.

    Необходимы бухгалтерские услуги для подготовки и сдачи налоговой отчетности за 2021 год. Требуется опыт в оформлении документов и знание актуальных требований налогового законодательства.

    Бухгалтерские услуги9 заявок
    Закрыт
    3 года назад