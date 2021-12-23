Необходимы бухгалтерские услуги для подготовки и сдачи налоговой отчетности за 2021 год. Требуется опыт в оформлении документов и знание актуальных требований налогового законодательства.
Бухгалтерские услуги9 заявок
Закрыт
3 года назад
ООО Линия Металла - фирма по продаже строительного, нержавеющего, цветного (алюминий, бронза, медь) металлопроката. Работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Необходимы бухгалтерские услуги для подготовки и сдачи налоговой отчетности за 2021 год. Требуется опыт в оформлении документов и знание актуальных требований налогового законодательства.