Профессиональная настройка Яндекс Директ "Под ключ"

Первый проект сделаю для портфолио и абсолютно бесплатно!

Привет!

Меня зовут Сергей и я начинающий директолог из Новосибирска. Мне 38 лет. Я женат на самой прекрасной женщине в мире и у нас двое замечательных детишек.

У меня небольшой бизнес по грузоперевозкам в Новосибирске, если интересно: Услуги грузчиков в Новосибирске; Переезды в Новосибирске, которым я занимаюсь более 7 лет. Там уже всё отлажено и скучно.(

Но пока занимался продвижением собственных сайтов, заинтересовался системой интернет маркетинга Яндекс Директ.

Мне интересно осваивать новые горизонты!

В данный момент прохожу индивидуальное обучение в компании Директория , которая занимается не только продвижением сайтов, но и упаковкой бизнеса в сети.

Набираюсь опыта у Профи Яндекс Директа и уже чувствую в себе уверенность и силы взяться за реальный проект заказчика и довести его до хороших показателей и клиентов под руководством Гуру Яндекс Директа.

Первый свой проект готов настроить Абсолютно бесплатно, до результата!

Т.к. понимаю, что мне сложно будет конкурировать с ребятами у которых есть уже наработки и отзывы на этой платформе.

Я всегда открыт к диалогу и всегда на связи Я в Вконтакте, т.к. моя работа в грузоперевозках предполагает оперативность и быстрое реагирование.

Реклама в Яндекс Директ подходит не всем!

Поэтому сразу хочу предупредить, что не буду браться за априори провальные проекты: стартапы, млм или товары и услуги с низкой маржинальностью.

Я человек серьёзный и к бизнесу подхожу серьёзно, как к своему, так и к чужому. Поэтому возьму проект после анализа сайта, анализа ниши и ваших конкурентов.