Первый проект сделаю для портфолио и абсолютно бесплатно!
Привет!
Меня зовут Сергей и я начинающий директолог из Новосибирска. Мне 38 лет. Я женат на самой прекрасной женщине в мире и у нас двое замечательных детишек.
У меня небольшой бизнес по грузоперевозкам в Новосибирске, если интересно: Услуги грузчиков в Новосибирске; Переезды в Новосибирске, которым я занимаюсь более 7 лет. Там уже всё отлажено и скучно.(
Но пока занимался продвижением собственных сайтов, заинтересовался системой интернет маркетинга Яндекс Директ.
Мне интересно осваивать новые горизонты!
В данный момент прохожу индивидуальное обучение в компании Директория , которая занимается не только продвижением сайтов, но и упаковкой бизнеса в сети.
Набираюсь опыта у Профи Яндекс Директа и уже чувствую в себе уверенность и силы взяться за реальный проект заказчика и довести его до хороших показателей и клиентов под руководством Гуру Яндекс Директа.
Первый свой проект готов настроить Абсолютно бесплатно, до результата!
Т.к. понимаю, что мне сложно будет конкурировать с ребятами у которых есть уже наработки и отзывы на этой платформе.
Я всегда открыт к диалогу и всегда на связи Я в Вконтакте, т.к. моя работа в грузоперевозках предполагает оперативность и быстрое реагирование.
Реклама в Яндекс Директ подходит не всем!
Поэтому сразу хочу предупредить, что не буду браться за априори провальные проекты: стартапы, млм или товары и услуги с низкой маржинальностью.
Я человек серьёзный и к бизнесу подхожу серьёзно, как к своему, так и к чужому. Поэтому возьму проект после анализа сайта, анализа ниши и ваших конкурентов.