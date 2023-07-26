Дизайнер универсал / стильные логотипы / сайты которые умеют продавать /
Здравствуйте!
Занимаюсь дизайном уже 10 лет, за это время освоил различные жанры:
1) Наружная реклама, 2) Полиграфия, 3) WEB-дизайн 4) Создание бренда с нуля.
Мое кредо - "Делай хорошо, либо не делай вообще".
Меня вдохновляет - семья, моя жена и наши дети. Поэтому я отношусь к работе со всей серьезностью. Для меня важно что бы после сдачи проекта мой клиент остался доволен, а еще лучше стал постоянным клиентом, для этого я прилагаю все усилия.
И еще, имея весомый опыт в рекламной сфере, имею некоторые знания о эффективных методах продвижения товаров и услуг, с которыми всегда делюсь со своими клиентами.
Благодарю за внимание.
С уважением, Дмитрий Бойко.
Быть добру!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип бойцовского клуба "Быть добру!"4137 просмотров
- Сборка логотипов за 2014 г.259 просмотров
- Сборка логотипов за 2013 г.279 просмотров
- Логотип службы "Водолад"246 просмотров
- Логотип РАНХиГС1459 просмотров