Дизайнер универсал / стильные логотипы / сайты которые умеют продавать /

Здравствуйте!

Занимаюсь дизайном уже 10 лет, за это время освоил различные жанры:

1) Наружная реклама, 2) Полиграфия, 3) WEB-дизайн 4) Создание бренда с нуля.

Мое кредо - "Делай хорошо, либо не делай вообще".

Меня вдохновляет - семья, моя жена и наши дети. Поэтому я отношусь к работе со всей серьезностью. Для меня важно что бы после сдачи проекта мой клиент остался доволен, а еще лучше стал постоянным клиентом, для этого я прилагаю все усилия.

И еще, имея весомый опыт в рекламной сфере, имею некоторые знания о эффективных методах продвижения товаров и услуг, с которыми всегда делюсь со своими клиентами.

Благодарю за внимание.

С уважением, Дмитрий Бойко.

Быть добру!