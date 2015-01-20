logovor-wl

Редактор-корректор
Образование высшее.
С 2010 г. неофициально работала редактором-корректором (Ивановский журнал "Не CD", Московский ИНТ).
С мая 2012 г. была принята в штат Московского Института Новых Технологий редактором.
Принимала участие в работе:
- над учебниками "Математика и информатика", "Информатика" (авт.Семёнов Л.А., Рудченко Т.А.) для 1-6 классов;
- на сайте "Началка" по курсам вышеуказанных учебников, в т.ч. редактировала и проверяла работу компьютерных уроков, выкладывала материалы на сайт;
- над проектом Мат-Решка (Англия-Россия).
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