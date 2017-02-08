lola_mariia

Мария Лола lola_mariia

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Филолог, литературный редактор, корректор

Профессиональные навыки:

• навыки редактирования и корректуры текстов

• литературное редактирование

• профессиональный уровень знания украинского и русского языков

• активный пользователь ПК и сети Internet;

• отчетность по результатам;

• пунктуальность, грамотность, ответственность;

• магистр филологии украинского языка (знание стилистики, орфографии и пунктуации - высшее образование), владение русским и английским;

• знание английского языка на уровне Intermediate;

• достижение максимальной эффективности.