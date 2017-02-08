lola_mariia

Филолог, литературный редактор, корректор
Профессиональные навыки:
• навыки редактирования и корректуры текстов
• литературное редактирование
• профессиональный уровень знания украинского и русского языков
• активный пользователь ПК и сети Internet;
• отчетность по результатам;
• пунктуальность, грамотность, ответственность;
• магистр филологии украинского языка (знание стилистики, орфографии и пунктуации - высшее образование), владение русским и английским;
• знание английского языка на уровне Intermediate;
• достижение максимальной эффективности.