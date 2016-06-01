Возьму работу в сфере программирования PHP/MySQL/Javascript. Творческий и ответственный подход к решению задач. Соблюдение сроков, опыт работы, широкая специализация. Возможна работа в адалт-проектах. При необходимости окажу помощь в нахождении оптимального программного решения под ваши требования. От вас необходимо только разъяснить суть вопроса.
Специализация.
1. Kernel Video Sharing
- создание шаблонов из верстки.
- разработка плагинов
- изменение функционала
- замена плеера
- разработка дополнительных блоков вывода
- модификация панели администрирования
- интеграция с платежными сервисами (paypal, webmoney, и др.)
- интеграция с социальными сетями (facebook, vkontakte, twitter, и др.)
- разработка партнерских программ
- интеграция с мультиплексорами трафика (crystal trader, smartcj)
- разработка грабберов видео, альбомов, новостей с других сайтов
- интеграция со Sphinx search engine
- организация сбора доп. статистики
- оптимизация производительности
- инсталляция на ваш сервер и настройка
- полная тех. поддержка и сопровождение
- консультирование
2. Wordpress
- создание сайтов на шаблонах(тема) заказчика.
- разработка плагинов
- настройка интерфейса, установка javascript-плагинов
- тех. поддержка
3. Грабберы
- грабберы(парсеры) видео, фотографий, текстов с других сайтов
- создание интерфейса пользователя для визуального контроля импортируемых элементов в ручном режиме
- исправление сторонних грабберов(парсеров)
- настройка личинга при наличии тех. возможности
4. Техническая поддержка
- тех. поддержка существующих решений стека Apache/PHP/MySQL
- конфигурирование .htaccess файлов, настройка редиректов
- автоматическая массовая обработка/изменение данных
- исправление ошибок, решение проблем
- настройка межсайтового взаимодействия / синхронизация
5. Sphinx
- интеграция CMS cо Sphinx search engine.
- оптимизация использования БД путем перевода части запросов на Sphinx
- тонкая настройка поиска и ранжирования
6. Создание систем конвесии видео, интеграция с CMS.
7. Создание систем ротации контента (ротаторов)
8. Создание сайтов с любым функционалом, в т.ч. на основе PHP фреймворков.
9. SEO
Гарантирую соблюдение сроков, качественное ПО. Осуществляю поддержку готовых проектов. Предоставление исчерпывающей информации о ходе разработки. Итеративная разработка. Возможна работа в команде, Scrum.
Skype: lopezsoftware
ICQ: 667924638,
E-mail: [email protected]