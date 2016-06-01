Опытный PHP разработчик. Любые работы.

Возьму работу в сфере программирования PHP/MySQL/Javascript. Творческий и ответственный подход к решению задач. Соблюдение сроков, опыт работы, широкая специализация. Возможна работа в адалт-проектах. При необходимости окажу помощь в нахождении оптимального программного решения под ваши требования. От вас необходимо только разъяснить суть вопроса.

Специализация.

1. Kernel Video Sharing

- создание шаблонов из верстки.

- разработка плагинов

- изменение функционала

- замена плеера

- разработка дополнительных блоков вывода

- модификация панели администрирования

- интеграция с платежными сервисами (paypal, webmoney, и др.)

- интеграция с социальными сетями (facebook, vkontakte, twitter, и др.)

- разработка партнерских программ

- интеграция с мультиплексорами трафика (crystal trader, smartcj)

- разработка грабберов видео, альбомов, новостей с других сайтов

- интеграция со Sphinx search engine

- организация сбора доп. статистики

- оптимизация производительности

- инсталляция на ваш сервер и настройка

- полная тех. поддержка и сопровождение

- консультирование

2. Wordpress

- создание сайтов на шаблонах(тема) заказчика.

- разработка плагинов

- настройка интерфейса, установка javascript-плагинов

- тех. поддержка

3. Грабберы

- грабберы(парсеры) видео, фотографий, текстов с других сайтов

- создание интерфейса пользователя для визуального контроля импортируемых элементов в ручном режиме

- исправление сторонних грабберов(парсеров)

- настройка личинга при наличии тех. возможности

4. Техническая поддержка

- тех. поддержка существующих решений стека Apache/PHP/MySQL

- конфигурирование .htaccess файлов, настройка редиректов

- автоматическая массовая обработка/изменение данных

- исправление ошибок, решение проблем

- настройка межсайтового взаимодействия / синхронизация

5. Sphinx

- интеграция CMS cо Sphinx search engine.

- оптимизация использования БД путем перевода части запросов на Sphinx

- тонкая настройка поиска и ранжирования

6. Создание систем конвесии видео, интеграция с CMS.

7. Создание систем ротации контента (ротаторов)

8. Создание сайтов с любым функционалом, в т.ч. на основе PHP фреймворков.

9. SEO

Гарантирую соблюдение сроков, качественное ПО. Осуществляю поддержку готовых проектов. Предоставление исчерпывающей информации о ходе разработки. Итеративная разработка. Возможна работа в команде, Scrum.

Skype: lopezsoftware

ICQ: 667924638,

E-mail: [email protected]