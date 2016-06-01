lopez

Пилсудский lopez

 
39 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Опытный PHP разработчик. Любые работы.

     Возьму работу в сфере программирования PHP/MySQL/Javascript. Творческий и ответственный подход к решению задач. Соблюдение сроков, опыт работы, широкая специализация. Возможна работа в адалт-проектах. При необходимости окажу помощь в нахождении оптимального программного решения под ваши требования. От вас необходимо только разъяснить суть вопроса.

Специализация.

1. Kernel Video Sharing

   - создание шаблонов из верстки.

   - разработка плагинов

   - изменение функционала

   - замена плеера

   - разработка дополнительных блоков вывода

   - модификация панели администрирования

   - интеграция с платежными сервисами (paypal, webmoney, и др.)

   - интеграция с социальными сетями (facebook, vkontakte, twitter, и др.)

   - разработка партнерских программ

   - интеграция с мультиплексорами трафика (crystal trader, smartcj)

   - разработка грабберов видео, альбомов, новостей с других сайтов

   - интеграция со Sphinx search engine

   - организация сбора доп. статистики

   - оптимизация производительности

   - инсталляция на ваш сервер и настройка

   - полная тех. поддержка и сопровождение

   - консультирование

2. Wordpress

   - создание сайтов на шаблонах(тема) заказчика.

   - разработка плагинов

   - настройка интерфейса, установка javascript-плагинов

   - тех. поддержка

3. Грабберы

   - грабберы(парсеры) видео, фотографий, текстов с других сайтов

   - создание интерфейса пользователя для визуального контроля импортируемых элементов в ручном режиме

   - исправление сторонних грабберов(парсеров)

   - настройка личинга при наличии тех. возможности

4. Техническая поддержка

   - тех. поддержка существующих решений стека Apache/PHP/MySQL

   - конфигурирование .htaccess файлов, настройка редиректов

   - автоматическая массовая обработка/изменение данных

   - исправление ошибок, решение проблем

   - настройка межсайтового взаимодействия / синхронизация

5. Sphinx

   - интеграция CMS cо Sphinx search engine.

   - оптимизация использования БД путем перевода части запросов на Sphinx

   - тонкая настройка поиска и ранжирования

6. Создание систем конвесии видео, интеграция с CMS.

7. Создание систем ротации контента (ротаторов)

8. Создание сайтов с любым функционалом, в т.ч. на основе PHP фреймворков.

9. SEO

Гарантирую соблюдение сроков, качественное ПО. Осуществляю поддержку готовых проектов. Предоставление исчерпывающей информации о ходе разработки. Итеративная разработка. Возможна работа в команде, Scrum.

Skype: lopezsoftware

ICQ: 667924638, 

E-mail: [email protected]

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