- Привет, меня зовут Леша!
陋 - Я фронтенд веб-разработчик.
- Вошёл в эту сферу год назад. В вёрстке и разработке сайтов меня очень вдохновляют трудные и интересные задачки. Они подталкивают меня не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперёд!
⏳ - Люблю ставить для себя сложные цели и всегда заканчиваю их с
удовольствием
- Обладаю знаниями таких технологий, как: HTML 5, CSS 3, JavaScript
- Инструменты, которые я использую для разработки: Git, VSCode
///////////////////////////////////////////////
Делаю качественную и адаптивную верстку лендинга или многостраничного сайта по вашему макету (psd / xd / figma / sketch).
От меня вы получите:
1. Соблюдение сроков и высокое качество. *
2. Чистый и валидный код (написанный без фреймворков)
3. Оптимизация кода (высокий балл в Pagespeed)
4. Подключение не стандартных шрифтов
5. Кроссбраузерность (за исключением IE)
6. Работа бургер меню, слайдеров, модальных окон
По желанию:
Отправлю архив с файлами проекта (.html, . css, .js и прочее)
Нужно для заказа:
1. Макет (в формате - psd / xd / figma / sketch).
2. Если имеются дополнительные элементы (например: картинки или текст), которых нет в макете, пожалуйста прикрепите их тоже.
3. Необходимы ли анимации в проекте (если да, то где и какие)
4. Остальные требования и пожелания к верстке
Чем лучше будет изложено ваше Т/З, тем лучше и быстрее будет сделана работа.
Портфолио
- Bouncer21 просмотр
- Hungry People39 просмотров
- ServiOn17 просмотров
- LaslesVPN22 просмотра
- Techgear24 просмотра