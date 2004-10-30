Веб-разработчик (Фронтенд) - HTML, CSS, JavaScript

 - Привет, меня зовут Леша!

陋 - Я фронтенд веб-разработчик.

 - Вошёл в эту сферу год назад. В вёрстке и разработке сайтов меня очень вдохновляют трудные и интересные задачки. Они подталкивают меня не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперёд!

⏳ - Люблю ставить для себя сложные цели и всегда заканчиваю их с

удовольствием

 - Обладаю знаниями таких технологий, как: HTML 5, CSS 3, JavaScript

 - Инструменты, которые я использую для разработки: Git, VSCode

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Делаю качественную и адаптивную верстку лендинга или многостраничного сайта по вашему макету (psd / xd / figma / sketch).

От меня вы получите:

1. Соблюдение сроков и высокое качество. *

2. Чистый и валидный код (написанный без фреймворков)

3. Оптимизация кода (высокий балл в Pagespeed)

4. Подключение не стандартных шрифтов

5. Кроссбраузерность (за исключением IE)

6. Работа бургер меню, слайдеров, модальных окон

По желанию:

Отправлю архив с файлами проекта (.html, . css, .js и прочее)

Нужно для заказа:

1. Макет (в формате - psd / xd / figma / sketch).

2. Если имеются дополнительные элементы (например: картинки или текст), которых нет в макете, пожалуйста прикрепите их тоже.

3. Необходимы ли анимации в проекте (если да, то где и какие)

4. Остальные требования и пожелания к верстке

Чем лучше будет изложено ваше Т/З, тем лучше и быстрее будет сделана работа.