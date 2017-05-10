Требуется создать пул для майнинга криптовалют на нескольких алгоритмах. Конкретно: LBRY, DCR и MONA. В будущем возможна еще добавка ETH, ZEC, FTC и SIB . Пул предстоит создать с нуля, но в ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Требуется создать пул для майнинга криптовалют на нескольких алгоритмах. Конкретно: LBRY, DCR и MONA. В будущем возможна еще добавка ETH, ZEC, FTC и SIB . Пул предстоит создать с нуля, но в ...
Здравствуйте. Есть бот по типу торгового бота по API для игры на бирже. Бот бесплатный и сделан сервисом покупки/продажи мощностей для майнинга Nicehash, есть его исходники на гитхабе. Проблема в том что бот ...