lovecreep

Александр lovecreep

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Пул для майнинга криптовалют

    Требуется создать пул для майнинга криптовалют на нескольких алгоритмах.  Конкретно: LBRY, DCR и MONA.   В будущем возможна еще добавка ETH, ZEC, FTC и SIB .  Пул предстоит создать с нуля, но в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка бота API

    Здравствуйте.  Есть бот по типу торгового бота по API для игры на бирже. Бот бесплатный и сделан сервисом покупки/продажи мощностей для майнинга Nicehash, есть его исходники на гитхабе. Проблема в том что бот ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад