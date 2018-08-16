lowenhartt

Только уникальные логотипы, никакого клипарта и плагиата.

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий. Я занимаюсь разработкой логотипов и элементов фирменного стиля. В логотипах приветствую минимализм, но также увлекаюсь и другими стилями.

Отношусь к заказам очень серьезно, так как дорожу своей репутацией.

Время разработки логотипа не более 3-х дней.

Работаю по 50% предоплате, в случае неудачи обязательно верну вам аванс.

Оставляю за собой право на публикацию работ в портфолио и в других специализированных каталогов по графическому дизайну (Behance, Dribbble). Если заказчик настаивает на неразмещении работы, то стоимость проекта увеличивается на 50%.